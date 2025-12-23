Команды не определили сильнейшего, сыграв вничью 1:1. Во время этой игры ужасную травму едва не получил форвард замбийцев Патсон Дака, сообщает 24 Канал со ссылкой на TheEuropeanLad.
Как Дака мог получить травму?
Нападающий Лестера сравнял счет уже в компенсированное время. Он замкнул головой навесную передачу от Матеуса Банда.
Во время празднования спасительного гола для своей команды 27-летний футболист решил сделать сальто. Однако ему не удалось выполнить его четко и форвард упал, приземлившись на шею.
После падения другие игроки Замбии подбежали к партнеру по сборной и продолжили празднование. К счастью, Дака избежал повреждения и продолжал играть до конца матча.
Дака едва не сломал шею: смотрите видео
К слову. Следующий поединок группового этапа КАН Замбия сыграет 26 декабря. Игра против Коморских островов начнется в 19:30 по киевскому времени.
Отметим, что в матче-открытии Кубка африканских наций невероятным голом отметился Аюб Аль-Кааби. Он забил ударом через себя и это взятие ворот точно будет претендовать на лучший гол турнира.
Кто такой Патсон Дака?
Замбиец начинал карьеру на Родине, а в 18-летнем возрасте переехал в Австрию.
Там он зарекомендовал себя в РБ Зальцбург, откуда в 2021 году его приобрел английский Лестер.
За "лис" форвард провел уже 143 матча, в которых забил 24 гола и отдал 16 результативных передач (данные Transfermarkt).
Становился победителем юношеской Лиги УЕФА, а на взрослом уровне завоевал восемь трофеев, в частности, выигрывал с Лестером Суперкубок Англии.
За национальную сборную провел 46 матчей (21 гол и 5 ассистов).