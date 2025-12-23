Команди не визначили сильнішого, зігравши внічию 1:1. Під час цієї гри жахливої травми ледь не зазнав форвард замбійців Патсон Дака, повідомляє 24 Канал із посиланням на TheEuropeanLad.

Як Дака міг отримати травму?

Нападник Лестера зрівняв рахунок уже в компенсований час. Він замкнув головою навісну передачу від Матеуса Банда.

Під час святкування рятівного гола для своєї команди 27-річний футболіст вирішив зробити сальто. Проте йому не вдалося виконати його чітко й форвард упав, приземлившись на шию.

Після падіння інші гравці Замбії підбігли до партнера по збірній та продовжили святкування. На щастя, Дака уникнув пошкодження та продовжував грати до кінця матчу.

Дака ледь не зламав шию: дивіться відео

¡From hero to heartbreak!



Patson Daka struck late to level the match for Zambia in the 92nd minute, sending the stadium into chaos — but the celebration took a worrying turn.



While attempting a flip, the striker injured his neck, immediately raising concerns on the… pic.twitter.com/MLVefn0YjI — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 22, 2025

До слова. Наступний поєдинок групового етапу КАН Замбія зіграє 26 грудня. Гра проти Коморських островів розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Зазначимо, що в матчі-відкритті Кубка африканських націй неймовірним голом відзначився Аюб Аль-Каабі. Він забив ударом через себе й це взяття воріт точно претендуватиме на найкращий гол турніру.

Хто такий Патсон Дака?