Неаполітанці здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0. Дублем відзначився колишній гравець донецького Шахтаря Давід Нерес і несподівано це стало не єдиним перетинанням з Україною того вечора, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний акаунт Наполі в ТікТок.
Яку "колаборацію" зробило Наполі?
Пресслужба чинних чемпіонів Італії після здобуття чергового трофея опублікувала кумедне відео. Воно точно відгукнеться українцям.
У жартівливому ролику чоловік передає коробку дівчині, в якій начебто Суперкубок. При цьому вона є брендованою від української "Нової пошти".
Відео з "Новою поштою" від Наполі
Зазначимо, що в коментарях вже чимало українців відреагували на це відео. За лічені години воно набрало декілька сотень тисяч переглядів.
До слова. Наполі пробилося у фінал Суперкубка після перемоги над Міланом. Тоді був також зафіксований рахунок 2:0.
Раніше повідомлялося, що неаполітанці хочуть підсилити свій склад гравцем збірної України. За нього вони готові запропонувати 25 мільйонів євро.
Як виступає Наполі в сезоні-2025/2026?
Підопічні Антоніо Конте намагаються захистити титул чемпіона Італії. Після 15 турів вони посідають третє місце в турнірній таблиці Серії A, відстаючи від лідера Інтера на два залікові бали.
В Лізі чемпіонів неаполітанці поки набрали сім очок у шести матчах. Вони розташовуються на 23-й сходинці, яка дозволяє зіграти в 1/16 фіналу.
Також Наполі пробилося у чвертьфінал Кубка Італії, де зіграє проти переможця пари Фіорентина – Комо.
Загалом неаполітанці провели в нинішній кампанії 24 поєдинки, у них вони здобули 15 перемог при семи поразках, а ще два матчі завершилися внічию.