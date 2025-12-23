Неаполітанці здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0. Дублем відзначився колишній гравець донецького Шахтаря Давід Нерес і несподівано це стало не єдиним перетинанням з Україною того вечора, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний акаунт Наполі в ТікТок.

Яку "колаборацію" зробило Наполі?

Пресслужба чинних чемпіонів Італії після здобуття чергового трофея опублікувала кумедне відео. Воно точно відгукнеться українцям.

У жартівливому ролику чоловік передає коробку дівчині, в якій начебто Суперкубок. При цьому вона є брендованою від української "Нової пошти".

Відео з "Новою поштою" від Наполі

Зазначимо, що в коментарях вже чимало українців відреагували на це відео. За лічені години воно набрало декілька сотень тисяч переглядів.

До слова. Наполі пробилося у фінал Суперкубка після перемоги над Міланом. Тоді був також зафіксований рахунок 2:0.

Раніше повідомлялося, що неаполітанці хочуть підсилити свій склад гравцем збірної України. За нього вони готові запропонувати 25 мільйонів євро.

