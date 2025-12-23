Звездный нападающий приземлился на шею во время празднования гола на Кубке африканских наций

В понедельник, 22 декабря, состоялись очередные матчи первого тура Кубка африканских наций по футболу. В одном из них встречались Замбия и Мали.

Команды не определили сильнейшего, сыграв вничью 1:1. Во время этой игры ужасную травму едва не получил форвард замбийцев Патсон Дака, сообщает 24 Канал со ссылкой на TheEuropeanLad.

Как Дака мог получить травму?

Нападающий Лестера сравнял счет уже в компенсированное время. Он замкнул головой навесную передачу от Матеуса Банда.

Во время празднования спасительного гола для своей команды 27-летний футболист решил сделать сальто. Однако ему не удалось выполнить его четко и форвард упал, приземлившись на шею.

После падения другие игроки Замбии подбежали к партнеру по сборной и продолжили празднование. К счастью, Дака избежал повреждения и продолжал играть до конца матча.

Дака едва не сломал шею: смотрите видео

К слову. Следующий поединок группового этапа КАН Замбия сыграет 26 декабря. Игра против Коморских островов начнется в 19:30 по киевскому времени.

Отметим, что в матче-открытии Кубка африканских наций невероятным голом отметился Аюб Аль-Кааби. Он забил ударом через себя и это взятие ворот точно будет претендовать на лучший гол турнира.

Кто такой Патсон Дака?