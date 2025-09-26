Украинское боксерское сообщество потеряло известного спортсмена. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию Бокса Украины, ушел из жизни Малаванюк Олег.

Кем был Малаванюк Олег Малаванюк?

Специалист был заслуженным тренером Украины и многолетним старшим тренером сборной Украины среди юношей, юниоров и молодежи. Тренер воспитал целое поколение талантливых спортсменов.

В 2013 году Малаванюк стал лучшим тренером по боксу в Украине. А в 2021-м его официально наградили званием Заслуженный тренер Украины. Организация сообщает, что Олег Никодимович ушел из жизни преждевременно, в возрасте 61 года.

Причины смерти не называются. Его жизнь была посвящена развитию украинского бокса и воспитанию талантов. Его родным регионом была Буковина, где он работал в детско-юношеских школах.

Среди его воспитанников были Юрий Котов, Владимир Морской, Максим Галиничев, Тарас Бондарчук и Юрий Томюк. Ранее сообщалось, что в 46 лет умер Рикки Хаттон при загадочных обстоятельствах.