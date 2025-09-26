Українська боксерська спільнота втратила відомого спортсмена. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Асоціацію Боксу України, пішов з життя Малаванюк Олег.

Ким був Малаванюк Олег?

Спеціаліст був заслуженим тренером України та багаторічним старшим тренером збірної України серед юнаків, юніорів та молоді. Тренер виховав ціле покоління талановитих спортсменів.

У 2013 році Малаванюк став найкращим тренером з боксу в Україні. А у 2021-му його офіційно нагородили званням Заслужений тренер України. Організація повідомляє, що Олег Нікодимович пішов з життя передчасно, у віці 61 року.

Причини смерті не називаються. Його життя було присвячене розвитку українського боксу та вихованню талантів. Його рідним регіоном була Буковина, де він працював у дитячо-юнацьких школах.

Серед його вихованців були Юрій Котов, Володимир Морський, Максим Галінічев, Тарас Бондарчук та Юрій Томюк.