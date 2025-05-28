24 и 25 мая в Хмельницком состоялся чемпионат Украины по грепплингу среди детей в возрасте 12-13 лет. На соревнованиях произошел случай, который надолго запомнят все любители спорта, пишет 24 Канал.

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Поступок настоящего спортсмена

Об этом незаурядном событии в своем инстаграме рассказал президент Одесской областной федерации грепплинга и панкратиона Лерник Мусаелян.

В схватке за "бронзу" должен был участвовать борец в синем кимоно, который травмировался в предыдущем поединке. С помощью товарищей он вышел на ковер, но не смог провести полноценный бой.

Согласно регламенту победу должен был одержать его соперник, который выступал в белом кимоно. Однако мальчик попросил рефери отдать победу травмированному сопернику, отказавшись от медали.

Этот жест доброты затронул каждого: тренеров, судей, зрителей. Такие моменты возвышают спорт над любым пьедесталом. Это настоящая суть спорта. Сегодня победили не правила. Сегодня победила честь,

– написал Мусаелян.

Видео достойного поступка юного спортсмена

Справка. Грепплинг – это борьба на покорение, где основная цель спортсмена заставить соперника к сдаче. Ударная техника в грэпплинге строго запрещена.

Такой поступок растрогал всех присутствующих в зале. После объявления результата мальчик поднял своего травмированного соперника и помог ему покинуть ковер.