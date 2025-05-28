24 та 25 травня у Хмельницькому відбувся чемпіонат України з грепплінгу серед дітей віком 12-13 років. На змаганнях трапився випадок, який надовго запам'ятають усі любителі спорту, пише 24 Канал.

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Вчинок справжнього спортсмена

Про цю непересічну подію у своєму інстаграмі розповів президент Одеської обласної федерації грепплінгу та панкратіону Лерник Мусаелян.

У сутичці за "бронзу" мав брати участь борець у синьому кімоно, який травмувався у попередньому поєдинку. За допомогою товаришів він вийшов на килим, але не зміг провести повноцінний бій.

Згідно з регламентом перемогу повинен був здобути його суперник, який виступав у білому кімоно. Однак хлопчик попросив рефері віддати перемогу травмованому супернику, відмовившись від медалі.

Цей жест доброти торкнув кожного: тренерів, суддів, глядачів. Такі моменти підносять спорт над будь-яким п'єдесталом. Це справжня суть спорту. Сьогодні перемогли не правила. Сьогодні перемогла честь,

– написав Мусаелян.

Відео гідного вчинку юного спортсмена

Довідка. Грепплінг – це боротьба на підкорення, де основна мета спортсмена змусити суперника до здачі. Ударна техніка в грепплінгу суворо заборонена.

Такий вчинок розчулив усіх присутніх у залі. Після оголошення результату хлопчик підняв свого травмованого суперника та допоміг йому залишити килим.