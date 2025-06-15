Мальчика поддержали перед прыжком с 10-метрового трамплина: сеть тронуло трогательное видео

Даже летом атлеты готовятся к соревнованиям с зимних видов спорта. В сеть попало видео, как юный спортсмен настраивается выполнить первый прыжок с трамплина К-10.

Малый лыжный трамплин К-10 используется для обучения юных лыжников-прыгунов. Видео с первым прыжком мальчика попало в сеть, пишет 24 Канал.

Читайте также Словенец установил новый мировой рекорд в прыжках с трамплина: впечатляющее видео полета

Трудные первые шаги молодых спортсменов

На видео видно, як тренер пытается настроить своего подопечного, подбадривая его словами: "Все боятся прыгнуть первый раз".

Внизу трамплина юного спортсмена поддерживали его товарищи, которые ожидали его первый прыжок. Они вместе выкрикивали слова "давай, давай".

Видео трогательной поддержки мальчика

В комментариях под видео подписчики поддержали мальчика.

"Какие трудные первые шаги молодых спортсменов".

"Парень мужественный и отважный! Не боится сказать что боится, не обращай внимания ни на кого!!!! только сам и за себя. Молодец".

"Страх – это нормально! Молодец!".

"Малый, все у тебя получится".

Ранее мы рассказывали, как президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина отреагировала на триумф своей подопечной Таисии Онофрийчук.