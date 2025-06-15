Мальчика поддержали перед прыжком с 10-метрового трамплина: сеть тронуло трогательное видео
- Юный спортсмен готовится к первому прыжку с трамплина К-10, получая поддержку от тренера и товарищей.
- Видео трогательной поддержки мальчика стало популярным в сети, вызвав одобрительные комментарии.
Даже летом атлеты готовятся к соревнованиям с зимних видов спорта. В сеть попало видео, как юный спортсмен настраивается выполнить первый прыжок с трамплина К-10.
Малый лыжный трамплин К-10 используется для обучения юных лыжников-прыгунов. Видео с первым прыжком мальчика попало в сеть, пишет 24 Канал.
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Трудные первые шаги молодых спортсменов
На видео видно, як тренер пытается настроить своего подопечного, подбадривая его словами: "Все боятся прыгнуть первый раз".
Внизу трамплина юного спортсмена поддерживали его товарищи, которые ожидали его первый прыжок. Они вместе выкрикивали слова "давай, давай".
Видео трогательной поддержки мальчика
В комментариях под видео подписчики поддержали мальчика.
- "Какие трудные первые шаги молодых спортсменов".
- "Парень мужественный и отважный! Не боится сказать что боится, не обращай внимания ни на кого!!!! только сам и за себя. Молодец".
- "Страх – это нормально! Молодец!".
- "Малый, все у тебя получится".
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