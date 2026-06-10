Малиновский признался: жена не поедет с ним в Турцию

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал немного семейных подробностей. Новичок турецкого Трабзонспора столкнулся с определенными сложностями.

Спортсмен пообщался с итальянскими СМИ. Его слова о том, как складывается переезд в другую страну передает издание gazzetta.it.

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Что сказал Малиновский?

По словам украинского футболиста, ему нравится жить в Италии. Однако он принял решение о переходе в другой чемпионат, чтобы выполнить определенные задачи на своем этапе карьеры.

Спортсмен отметил, что поедет в Трабзон в одиночку.

Посмотрим, где я буду жить после завершения карьеры, но так, это мой дом: мои дети родились в Италии, и моей жене здесь хорошо. Сначала она не поедет за мной в Турцию. Мы поговорим об этом лишь через некоторое время, моя дочь ходит в школу и ей здесь хорошо, у нее много друзей. Но я хочу еще играть,

– сказал футболист.

Украинец добавил, что имеет целью сыграть на следующем чемпионате Европы и, возможно, вернуться в Лигу чемпионов.

Руслан Малиновский: что дальше в карьере?

Следующий сезон футболист начнет в Трабзонспоре, куда он перешел из итальянского клуба Дженоа на правах свободного агента. Об этом стало известно 6 июня.

За годы выступлений в Италии, прежде всего в Аталанте, а затем во французском Марселе провел 18 матчей в Лиге чемпионов. В следующей еврокампании его клуб будет участвовать в Лиге Европы, где начнет путь с раунда плей-офф квалификации.