Спортсмен поспілкувався з італійськими ЗМІ. Його слова про те, як складається переїзд в іншу країну передає видання gazzetta.it.

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Що сказав Маліновський?

За словами українського футболіста, йому подобається жити в Італії. Однак він ухвалив рішення про перехід в інший чемпіонат, щоб виконати певні завдання на своєму етапі кар’єри.

Спортсмен зазначив, що поїде у Трабзон наодинці.

Побачимо, де я буду жити після завершення кар’єри, але так, це мій дім: мої діти народилися в Італії, і моїй дружині тут добре. Спочатку вона не поїде за мною до Туреччини. Ми поговоримо про це лише через деякий час, моя донька ходить до школи і їй тут добре, у неї багато друзів. Але я хочу ще грати,

– сказав футболіст.

Українець додав, що має на меті зіграти на наступному чемпіонаті Європи і, можливо, повернутись у Лігу чемпіонів.

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Наступний сезон футболіст розпочне у Трабзонспорі, куди він перейшов з італійського клубу Дженоа на правах вільного агента. Про це стало відомо 6 червня.

За роки виступів у Італії, передусім в Аталанті, а згодом у французькому Марселі провів 18 матчів у Лізі чемпіонів. У наступній єврокампанії його клуб братиме участь у Лізі Європи, де розпочне шлях з раунду плей-оф кваліфікації.