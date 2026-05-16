Друга половинка українського футболіста Руслана Маліновського Роксана розповіла, що разом із дітьми залишиться в Італії. Про подробиці сімейного життя вона повідомила у сторіс свого інстаграм.

Що сказала Роксана Маліновська?

Незабаром на родину очікують зміни, адже півзахисник збірної України відправиться до Туреччини наодинці.

Ми не прощаємося. Наш будинок тут, школа Оллі, і ми залишимося з дітьми. Поки що ми житимемо окремо, а Руслан приїжджатиме в гості, коли зможе. Досить плакати, на сьогодні досить. Мені ще треба підготуватися до неділі. На добраніч. Ми дуже любимо вас усіх,

– написала Роксана Маліновська.

Зазначимо, що пара виховує шестирічну доньку Олівію та сина Крістіана, який з’явився на світ рік тому. Наразі родина проживає в італійському місті Генуя.

Коли Маліновський покине Дженоа?

Руслан Малиновський ще залишатиметься у Генуї протягом певного періоду часу. У сезоні 2025/26 на команду з цього міста очікують ще два матчі.

Спочатку, у неділю, 17 травня, "грифони" проведуть домашній матч проти Мілана. Там 33-річний півзахисник матиме нагоду попрощатися з уболівальниками. Завершить сезон Дженоа 24 травня виїзною грою проти Лечче.

Нагадаємо, що раніше головний тренер команди Даніеле Де Россі розповідав про намір приділити належну увагу українцю у завершальних іграх чемпіонату.

Чим відзначився Маліновський під час кар’єри у Дженоа і що далі?