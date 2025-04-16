Манчестер Юнайтед в шаге от вылета из Лиги Европы: способен ли экс-тренер Шахтера на сенсацию

Паулу Фонсека демонстрирует успешные результаты во главе Лиона. Его команда поднялась в топ-четверку Лиги 1, а в Лиге Европы не проиграла Манчестер Юнайтед в первой игре.

В четверг, 17 апреля, в Лиге Европы 2024-2025 состоятся ответные матчи 1/4 финала. В одном из матчей Манчестер Юнайтед будет принимать Лион во главе с Паулу Фонсекой, сообщает 24 Канал. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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"Дьяволы" против "ткачей"

Манкунианцы считаются главным фаворитом этого розыгрыша. Команда Рубена Аморима далека от идеальной ходы, однако она до сих пор является единственной командой, которая еще не проиграла в этом евросезоне.

Для МЮ этот турнир имеет особое значение, поскольку команда де-факто потеряла шансы попасть в еврокубки из-за АПЛ. Там "дьяволы" идут аж на 13 месте. А вот триумф в Лиге Европы позволит манкунианцам напрямую попасть в Лигу чемпионов.

Впрочем, Лион имеет все шансы, чтобы помешать англичанам в этом. Команда экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеки выглядит довольно крепко в этом году. После назначения португальца "ткачи" выиграли 9 из 13-ти матчей и поднялись на четвертую строчку в Лиге 1.

Она даст право попасть в Лигу чемпионов и через чемпионат. В первой встрече Лион дал бой МанЮнайтед и смог вырвать ничью благодаря позднему голу Шерки со стандарта.

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Прогноз Favbet

Однако Олимпик все равно будет аутсайдером этого противостояния. Проход французов в полуфинал оценивается в 2,93, тогда как итоговый успех МЮ – в 1,40. Относительно котировок Favbet непосредственно на отчетную встречу, то они таковы:

победа Манчестер Юнайтед – 1,78

ничья – 4,00

победа Лиона – 4,35

Вероятность серии пенальти составляет 6,80. При этом эксперты ожидают как минимум три гола в этом матче. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,64, тогда как на ТМ2,5 – 2,28. Главными фаворитами на забитый мяч являются следующие футболисты: