У четвер, 17 квітня, в Лізі Європи 2024-2025 відбудуться матчі-відповіді 1/4 фіналу. В одному із матчів Манчестер Юнайтед прийматиме Ліон на чолі із Паулу Фонсекою, повідомляє 24 Канал. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

До теми Сенсаційна поразка Лаціо, драма Фонсеки з МЮ: всі результати 1/4 фіналу Ліги Європи 2024-2025

"Дияволи" проти "ткачів"

Манкуніанці вважаються головним фаворитом цього розіграшу. Команда Рубена Аморіма далека від ідеальної ходи, проте вона досі є єдиною командою, яка ще не програла в цьому євросезоні.

Для МЮ цей турнір має особливе значення, оскільки команда де-факто втратила шанси потрапити у єврокубки через АПЛ. Там "дияволи" йдуть аж на 13 місці. А ось тріумф у Лізі Європи дозволить манкуніанцям напряму потрапити в Лігу чемпіонів.

Втім Ліон має всі шанси, щоб завадити англійцям у цьому. Команда екстренера Шахтаря Паулу Фонсеки виглядає доволі міцно цього року. Після призначення португальця "ткачі" виграли 9 з 13-ти матчів та піднялись на четверту сходинку в Лізі 1.

Вона дасть право потрапити в Лігу чемпіонів і через чемпіонат. У першій зустрічі Ліон дав бій МанЮнайтед та зміг вирвати нічию завдяки пізньому голу Шеркі зі стандарту.

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Прогноз Favbet

Проте Олімпік все одно буде аутсайдером цього протистояння. Прохід французів у півфінал оцінюється у 2,93, тоді як підсумковий успіх МЮ – в 1,40. Щодо котирувань Favbet безпосередньо на звітну зустріч, то вони такі:

перемога Манчестер Юнайтед – 1,78

нічия – 4,00

перемога Ліона – 4,35

Ймовірність серії пенальті становить 6,80. При цьому експерти очікують як мінімум три голи в цьому матчі. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,64, тоді як на ТМ2,5 – 2,28. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні футболісти: