Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 4:1

Голи: Тоналі, 24, Барнс, 49, 64, Гімараес, 77 – Гарначо, 37.

У неділю, 13 квітня, в чемпіонаті Англії 2024-2025 відбулись чотири матчі 32 туру АПЛ. Центральна гра була винесена на вечір, у ній Ньюкасл приймав Манчестер Юнайтед, повідомляє 24 Канал.

До теми Зінченко вперше за місяць зіграв за Арсенал: лондонці провалили матч АПЛ після розгрому Реала

"Сороки" летять в ЛЧ

Манкуніанці проводять провальний сезон в АПЛ, застрягши у нижній частині турнірної таблиці. Команда Аморіма вже втратила шанси вийти у єврокубки через чемпіонат, проте "дияволи" ще беруть участь в Лізі Європи.

Перемога в цьому турнірі дозволить МЮ напряму потрапити в Лігу чемпіонів. У свою чергу Ньюкасл має всі шанси опинитися у головному єврокубку через АПЛ.

Команда Едді Гау набрала прекрасну форму, вигравши чотири матчі поспіль. І ось тепер "сороки" впевнено перемогли ще і МанЮнайтед. Суттєво допомогла цьому ротація у гостей, адже манкуніанці готуються до матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи проти Ліона.

Читайте також Голкіпер Манчестер Сіті віддав неймовірний асист у матчі АПЛ і оновив рекорд ліги

Матч подарував фанатам п'ять голів, деякі з них стали насолодою для футбольних естетів. До прикладу, Ісак відкрив рахунок після красивого закидання від Тоналі.

Дублем відзначився Харві Барнс, особливо красивим вийшов його другий м'яч. Хавбек продемонстрував ефективний дриблінг. У гостей же гол престижу на рахунку Гарначо.

Таким чином, Ньюкасл здобуває п'яту перемогу поспіль та застрибує на четверте місце в АПЛ. Оскільки від Англії в Лігу чемпіонів потраплять топ-5 команд таблиці, а "сороки" мають ще і гру в запасі, їх шанси на повернення в турнір дуже високі.

Відеоогляд матчу Ньюкасл – Манчестер Юнайтед