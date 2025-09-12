Манчестер Юнайтед может выдохнуть: главное посмешище АПЛ стал одноклубником украинцев
- Андре Онана перешел из Манчестер Юнайтед в Трабзонспор.
- Кипер отправился в годичную аренду без права выкупа.
- В Манчестер Юнайтед Онана стал объектом критики и насмешек из-за частых ошибок.
Выступления Андре Онана в английском клубе стали откровенно провальными. Вратарь согласился на годичную аренду в чемпионат Турции, чтобы реанимировать карьеру.
Звездный вратарь Манчестер Юнайтед Андре Онана нашел себе новую команду. Камерунский кипер решил перебраться в чемпионат Турции в Трабзонспор, сообщает 24 Канал со ссылкой на турецкий клуб.
Почему Онана покинул Манчестер Юнайтед?
Сообщается, что Онана покинул Манчестер Юнайтед на правах аренды. Срок ее действия рассчитан на один год. Таким образом, в Трабзонспоре Андре станет одноклубником трех украинцев.
За турецкий клуб нынче выступают Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан. Интересно, что сама аренда будет бесплатной и не будет предусматривать права выкупа вратаря.
Камерунец проходил академию Барселоны, но на взрослом уровне заиграл в Аяксе. С этим клубом Андре добрался полуфинала Лиги чемпионов, финала Лиги Европы и выиграл три чемпионства.
Позже Онана поражал в Интере, с которым вышел в финал ЛЧ. А вот в Манчестер Юнайтед его карьера пошла на спад. Андре обошелся "красным дьяволам" в более чем 50 миллионов евро, но стал объектом для насмешек и критики из-за частых ошибок.
История кризиса в Манчестер Юнайтед:
- Онана стал частью проблемного МЮ, который в последнее время разочаровывает фанатов.
- В прошлом сезоне клуб уволил Эрика тен Хага еще в начале сезона и заменил его на Рубена Аморима.
- В итоге команда финишировала аж на 16 месте в АПЛ.
- При этом клуб успешно выступал в Лиге Европы, где дошел до финала.
- Однако в решающем матче турнира МЮ уступил Тоттенхэму (0:1).
- Из-за таких результатов манкунианцы впервые за 10 лет не сыграют в еврокубках.
- На старте этого сезона основным вратарем Манчестер Юнайтед был Алтай Баиндир.
- В свою очередь Онана отыграл лишь матч Кубка лиги против Гримсби Таун, где пропустил два гола и проиграл серию пенальти.
- Перед закрытием трансферного окна МЮ подписал нового вратаря Сенне Ламменса из Антверпена.