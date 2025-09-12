Манчестер Юнайтед може видихнути: головне посміховисько АПЛ став одноклубником українців
- Андре Онана перейшов з Манчестер Юнайтед у Трабзонспор.
- Кіпер відправився у річну оренду без права викупу.
- У Манчестер Юнайтед Онана став об'єктом критики та глузування через часті помилки.
Виступи Андре Онана в англійському клубі стали відверто провальними. Воротар погодився на річну оренду в чемпіонат Туреччини, щоб реанімувати кар'єру.
Зірковий воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана знайшов собі нову команду. Камерунський кіпер вирішив перебратися в чемпіонат Туреччини до Трабзонспора, повідомляє 24 Канал з посиланням на турецький клуб.
Чому Онана залишив Манчестер Юнайтед?
Повідомляється, що Онана залишив Манчестер Юнайтед на правах оренди. Термін її дії розрахований на один рік. Таким чином, в Трабзонспорі Андре стане одноклубником трьох українців.
За турецький клуб нині виступають Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан. Цікаво, що сама оренда буде безкоштовною та не передбачатиме права викупу воротаря.
Камерунець проходив академію Барселони, але на дорослому рівні заграв у Аяксі. Із цим клубом Андре дістався півфіналу Ліги чемпіонів, фіналу Ліги Європи та виграв три чемпіонства.
Пізніше Онана вражав у Інтері, з яким вийшов у фінал ЛЧ. А от у Манчестер Юнайтед його кар'єра пішла на спад. Андре обійшовся "червоним дияволам" у більш ніж 50 мільйонів євро, але став об'єктом для насмішок та критики через часті помилки.
Історія кризи в Манчестер Юнайтед:
- Онана став частиною проблемного МЮ, який останнім часом розчаровує фанатів.
- Минулого сезону клуб звільнив Еріка тен Хага ще на початку сезону та замінив його на Рубена Аморіма.
- У підсумку команда фінішувала аж на 16 місці в АПЛ.
- При цьому клуб успішно виступав у Лізі Європи, де дійшов до фіналу.
- Проте у вирішальному матчі турніру МЮ поступився Тоттенхему (0:1).
- Через такі результати манкуніанці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках.
- На старті цього сезону основним воротарем Манчестер Юнайтед був Алтай Баїндир.
- У свою чергу Онана відіграв лише матч Кубка ліги проти Грімсбі Таун, де пропустив два голи та програв серію пенальті.
- Перед закриттям трансферного вікна МЮ підписав нового воротаря Сенне Ламменса з Антверпена.