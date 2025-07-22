Манчестер Юнайтед оформил один из самых дорогих трансферов в своей истории
- Манчестер Юнайтед подписал камерунского вингера Бриана Мбемо из Брентфорда за 75 миллионов евро.
- Мбемо будет играть под 19 номером и подписал контракт до 2030 года с опцией продления еще на один сезон.
- Этот трансфер стал одним из самых дорогих в истории Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед после провального сезона-2024/2025 ведет активную деятельность на трансферном рынке. "Красные дьяволы" перестраивают линию атаки в межсезонье и для ее усиления оформили уже второй громкий трансфер.
Состав команды Рубена Аморима пополнил Бриан Мбемо. Камерунский вингер подписал контракт до 30 июня 2030 года с опцией продления соглашения еще на один сезон, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт МЮ.
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Что известно о трансфере Мбемо в МЮ?
25-летний футболист перешел из Брентфорда. Он будет играть под 19 номером и заявил, что счастлив стать частью клуба, в котором всегда мечтал выступать.
Как только я узнал, что есть шанс присоединиться к Манчестер Юнайтед, то должен был воспользоваться возможностью и подписать контракт с клубом моей мечты – командой, футболку которой я носил в детстве,
– сказал Мбемо.
Отметим, что по данным Transfermarkt, сумма перехода Бриана Мбемо составила 75 миллионов евро. Футболист сборной Камеруна стал одним из самых дорогих трансферов в истории Манчестер Юнайтед.
Топ-10 самых дорогих подписаний в истории "красных дьяволов"
- 1. Поль Погба (Ювентус) – 105 миллионов евро
- 2. Антони (Аякс) – 95
- 3. Харри Магуайр (Лестер) – 87
- 4. Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд) – 85
- 5. Ромелу Лукаку (Эвертон) – 84,7
- 6. Расмус Хойлунн (Аталанта) – 77,8
- 7-8. Анхель Ди Мария (Реал Мадрид – 75
- 7-8. Бриан Мбемо (Брентфорд) – 75
- 9. Матеус Кунья (Вулверхэмптон) – 74
- 10. Каземиро (Реал Мадрид) – 70,7
Справка. В сезоне-2024/2025 Бриан Мбемо провел 42 матча на клубном уровне. В них он забил 20 голов и отдал 9 ассистов.
Таким образом Манчестер Юнайтед уже потратил 149 миллионов евро летом на усиление атаки. Матеус Кунья стал игроком "красных дьяволов" в середине июня.
Напомним, что также манкунианцы хотят подписать нового вратаря. Среди вариантов английский клуб, в частности, рассматривает голкипера сборной Украины.