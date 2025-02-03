Манчестер Юнайтед повторил клубный антирекорд, который держался с XIX века

В воскресенье, 2 февраля, состоялись матчи 24 тура Английской Премьер-лиги. В одном из них "красные дьяволы" дома принимали Кристал Пэлас.

Поединок на "Олд Траффорд" завершился со счетом 0:2. Оба мяча в составе гостей во втором тайме забил Жан-Филипп Матета.

Читайте также Арсенал унизил чемпиона Англии: команда Зинченка разгромила МанСити в матче АПЛ

Темные времена для МЮ

Этот результат переписал историю Манчестер Юнайтед со знаком минус. Было установлено сразу два антирекорда клуба, сообщает 24 Канал со ссылкой на статистический портал Opta.

Первый записал себе в пассив Рубен Аморим. Под руководством португальского наставника "красные дьяволы" в первых семи домашних поединках АПЛ потерпели пять поражений – ранее худший показатель имел Дэвид Мойес.

Кто из тренеров быстрее всех проиграл пять домашних матчей МЮ в АПЛ

Рубен Аморим – 7 поединков

Дэвид Мойес – 14

Эрик тен Хаг – 28

Луи ван Гал – 30

Оле-Гуннар Сульшер – 31

Другой же антирекорд является общекомандным. Всего в нынешнем сезоне Манчестер Юнайтед на домашней арене проиграл 7 из 13 матчей в чемпионате Англии.

Последний раз на этом этапе кампании "красные дьяволы" имели такое число поражений дома еще в сезоне-1893/1894, когда клуб назывался Ньютон Хит. Поэтому нынешняя команда повторила антирекорд, который держался 131 год.

Смотрите видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас

Справка. Сейчас Манчестер Юнайтед занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ. В 24 турах манкунианцы набрали 29 очков.

Отметим, что следующий поединок "красные дьяволы" проведут 7 февраля в 22:00. Они будут играть дома против Лестера в 1/16 финала Кубка Англии.