Несмотря на дикий фэйл вратаря: Манчестер Сити прибил Арсенал в чемпионском матче АПЛ
- Манчестер Сити победил Арсенал со счетом 2:1.
- Подопечные Гвардиолы сократили отставание до трех очков при одной игре в запасе.
В чемпионате Англии в этот уик-энд проходят матчи 33-го тура сезона 2025 –2026. Центральная встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Этихад".
Местный Манчестер Сити принимал лондонский Арсенал. Именно эти две команды ведут острую борьбу за чемпионство в АПЛ, сообщает 24 Канал.
"Канониры" подошли к горловой битве не в лучшем состоянии. Хотя подопечные Артеты и прошли в полуфинал Лиги чемпионов, но в последнем матче турнира не смогли переиграть Спортинг (0:0).
А в прошлом туре Арсенал умудрился проиграть дома Борнмуту (1:2). Это существенно обострило битву за чемпионство. МанСити сократил отставание до 6-ти очков при матче в запасе.
Манчестер Сити – Арсенал 2:1
Голы: Шерки, 16, Холанд, 65 – Хаверц, 18.
Победа в этой встрече позволила бы манкунианцам сравняться с лондонцами по потерянным баллам. В конце концов хозяева начали матч ударно, выйдя вперед после классного прохода Шерки.
Однако уже через несколько минут Манчестер Сити подарил сопернику гол. Доннарумма замешкался с мячом и попал в Гаверца при выбивании. Снаряд от ноги немца залетел в сетку ворот.
В дальнейшем Сити владел инициативой, но гости стойко отбивались. Но удержать хотя бы ничью у Арсенала не получилось. В середине второго тайма Холанд откликнулся на прострел с фланга и вколотил мяч в ворота Раи.
Этот мяч принес победу манкунианцам и серьезно обострил чемпионскую битву в АПЛ. За пять туров до финиша МанСити отстает от Арсенала на три балла и имеет одну игру в запасе.
Что ждет команды в конце сезона?
- Манчестер Сити предстоит сыграть против Бернли, Эвертона, Брентфорда, Борнмута, Кристал Пэлас и Астон Виллы. Арсеналу же предстоят игры с Ньюкаслом, Фулхэмом, Вест Хэмом, Бернли и Кристал Пэлас.
- При этом обе команды параллельно играют в других турнирах. Манчестер Сити ведет борьбу за Кубок Англии, где в полуфинале встретится с обидчиком Арсенала Саутгемптоном.
- Сами же "канониры" остаются в борьбе за победу в Лиге чемпионов. В 1/2 финала подопечных Артеты ожидают встречи с Атлетико, а в случае выхода в финал – с Баварией или ПСЖ.