Манчестер Сити – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

Манчестер Сити будет принимать Ливерпуль в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Следить за битвой грандов АПЛ можно непосредственно на сайте 24 Канала.

В воскресенье, 9 ноября, состоится центральный матч 11-го тура чемпионата Англии 2025/2026. В нем один из претендентов на титул Манчестер Сити будет принимать действующего чемпиона Ливерпуль, сообщает 24 Канал.

С какими достижениями подходят к матчу Манчестер Сити и Ливерпуль?

Команда Пепа Гвардиолы в десяти матчах Английской Премьер-лиги набрала 19 очков. Этот результат позволил "горожанам" закрепиться на второй строчке таблицы. Отставание от Арсенала пока составляет семь зачетных пунктов, но "канониры" сыграли на один матч больше. В случае успеха МанСити сократит отставание от лидера.

В последнем матче АПЛ Манчестер Сити уверенно победил Борнмут со счетом 3:1. В этом поединке дублем отметился Холанд, а еще один мяч на свой счет записал Нико О'Райли.

В Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы тоже продолжили победное шествие. "Горожане" не оставили шансов дортмундской Боруссии, обыграв ее со счетом 4:1. В этом матче феерил Фоден, который записал на свой счет дубль. Эрлинг Холанд тоже не оставил поле без забитого мяча.

Ливерпуль после чемпионского сезона несколько лихорадит. "Мерсисайдцы" уже потерпели четыре поражения – именно столько, они уступили за весь прошлый чемпионат. Впрочем, для команды Арне Слота еще ничего не потеряно. Отставание от Манчестер Сити составляет лишь один балл, а от Арсенала – восемь.

После двух подряд поражений в чемпионате и Кубке Англии "красные" реабилитировались благодаря победам над Астон Виллой в АПЛ (2:0) и Реалом (1:0) в Лиге чемпионов. Поэтому у болельщиков Ливерпуля есть ощущение, что черная полоса уже позади.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Ливерпуль

Центральный матч 11 тура Английской Премьер-лиги украинские болельщики смогут посмотреть на телеканале Setanta Sports, который транслирует медиасервис MEGOGO и Киевстар ТВ. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. В этой новости будут опубликованы самые интересные моменты из игры, результативные удары, если команды забьют, и статистика поединка. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 18.30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Манчестер Сити – Ливерпуль