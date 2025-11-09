Манчестер Сіті – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

Манчестер Сіті прийматиме Ліверпуль в рамках 11-го туру чемпіонату Англії. Стежити за битвою грандів АПЛ можна безпосередньо на сайті 24 Каналу.

У неділю, 9 листопада, відбудеться центральний матч 11-го туру чемпіонату Англії 2025/2026. В ньому один з претендентів на титул Манчестер Сіті прийматиме чинного чемпіона Ліверпуль, повідомляє 24 Канал.

З якими здобутками підходять до матчу Манчестер Сіті та Ліверпуль?

Команда Пепа Гвардіоли у десяти матчах Англійської Прем'єр-ліги набрала 19 очок. Цей результат дозволив "містянам" закріпитися на другій сходинці таблиці. Відставання від Арсеналу наразі становить сім залікових пунктів, але "каноніри" зіграли на один матч більше. У разі успіхи МанСіті скоротить відставання від лідера.

В останньому матчі АПЛ Манчестер Сіті впевнено переміг Борнмут з рахунком 3:1. У цьому поєдинку дублем відзначився Голанд, а ще один м'яч на свій рахунок записав Ніко О'Райлі.

У Лізі чемпіонів підопічні Гвардіоли теж продовжили переможну ходу. "Містяни" не залишили шансів дортмундській Боруссії, обігравши її з рахунком 4:1. У цьому матчі феєрив Фоден, який записав на свій рахунок дубль. Ерлінг Голанд теж не залишив поле без забитого м'яча.

Ліверпуль після чемпіонського сезону дещо лихоманить. "Мерсисайдці" вже зазнали чотири поразки а АПЛ – саме стільки вони поступилися за весь минулий чемпіонат. Втім, для команди Арне Слота ще нічого не втрачено. Відставання від Манчестер Сіті складає лише один бал, а від Арсеналу – вісім.

Після двох поспіль поразок у чемпіонаті та Кубку Англії "червоні" реабілітувалися завдяки перемогам над Астон Віллою в АПЛ (2:0) та Реалом (1:0) у Лізі чемпіонів. Тож у вболівальників Ліверпуля є відчуття, що чорна смуга вже позаду.

Де дивитись матч Манчестер Сіті – Ліверпуль

Центральний матч 11 туру Англійської Прем'єр-ліги українські уболівальники зможуть переглянути на телеканалі Setanta Sports, який транслють медіасервіси MEGOGO та Київстар ТБ. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. У цій новині будуть опубліковані найцікавіші моменти з гри, результативні удари, якщо команди заб'ють, і статистика поєдинку. Стартовий свисток про початок гри пролунає о 18:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Ліверпуль