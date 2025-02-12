Легенда Манчестер Сити пообещал отрезать себе яички в случае проигрыша Реала в Лиге чемпионов

Серхио Агуэро всколыхнул инфопространство накануне боя между Манчестер Сити и Реалом. Аргентинец настолько поверил в свою бывшую команду, что поставил свой ценный орган на это.

В Лиге чемпионов 2024-2025 прошли первые матчи 1/16 финала. В центральной встрече недели Манчестер Сити принимал дома Реал и был фаворитом в паре.

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Мистическое заявление Куна

Особенно сильно поверил в Манчестер их бывший форвард Серхио Агуэро, сообщает 24 Канал со ссылкой на фан-страницу Роналду. Аргентинец был на футбольном подкасте и даже заявил об отчаянном решении.

Если Реал победит Манчестер Сити, я отрежу себе яички,

– сказал Агуэро.

Поэтому неудивительно, что после матча фанаты вспомнили о Серхио. Реал вырвал победу со счетом 3:2, поэтому неравнодушные болельщики стали требовать от Агуэро выполнения обещания.

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В конце концов остается тайной, а действительно ли Агуэро говорил эти слова. Они впервые были опубликованы на фан-сторинке Криштиану Роналду в соцсети X, а на странице соответствующего подкаста отсутствует видео с аргентинцем.

Напомним, что аргентинец является лучшим бомбардиром в истории Манчестер Сити. В 390 матчах за манкунианцев Агуэро забил 260 голов. Вместе с клубом он выиграл 15 трофеев, в том числе пять чемпионтв АПЛ.