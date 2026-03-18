Лунин помог Реалу выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов: как Винисиус прибил Манчестер Сити

В Лиге чемпионов на днях продолжаются матчи 1/8 финала сезона 2025 –2026. Главный бой недели прошел в Манчестере на "Этихад Стэдиум".

Местный Манчестер Сити принимал мадридский Реал. Команда Пепа Гвардиолы потерпела болезненное поражение неделю назад в Мадриде.

Как Вальверде прибил Сити?

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "бланкос". Героем вечера стал Федерико Вальверде, который записал на свой счет хет-трик. При этом Реал не мог рассчитывать на травмированных Мбаппе, Родриго и Беллингема.

В ответном матче Лиги чемпионов Манчестер Сити надеялся разве что на чудо, ведь должен был забивать Реалу минимум трижды. Хотя мадридцы и оставались без своих лидеров, но интрига умерла довольно рано.

Манчестер Сити – Реал 1:2

Голы: Холанд, 41 – Винисиус, 22 (пен), 90+2.

Уже в середине второго тайма Бернарду Силва сыграл рукой в собственной площадке, чем фактически помешал Винисиусу попасть в пустой угол ворот. После просмотра VAR судья удалил португальца и назначил пенальти.

Его без проблем реализовал сам Винисиус. Отыгрывать уже четыре мяча в меньшинстве было для манкунианцев почти невозможной миссией, что и подтвердила игра.

Перед перерывом Холанд все же сравнял счет после прорыва в площадку со стороны Доку. К слову, на второй тайм на замену вышел Андрей Лунин, который заменил травмированного Тибо Куртуа.

Сити пытался попытаться хотя бы вырвать победу в конкретном матче, но три сейва Лунина помешали англичанам это сделать. Более того, в компенсированное время Винисиус откликнулся на подачу Чуамени и оформил дубль, вырвав победу для Реала.

Мадридцы квалифицируются в четвертьфинал Лиги чемпионов, где должны сыграть с Баварией. В первом матче мюнхенцы разгромили на выезде Аталанту со счетом 1:6.

