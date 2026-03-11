На стадионе "Сантьяго Бернабеу" местный Реал будет принимать английский Манчестер Сити, сообщает 24 Канал. Оба клуба называются среди главных фаворитов Лиги чемпионов.

Чего ждать от матча?

Это будет уже пятый сезон, когда Реал и Манчестер Сити пересекаются между собой в плей-офф. В трех из четырех предыдущих случаях успех праздновали мадидци и только в полуфинале сезона 2022 – 2023 сильнее были англичане.

Более того, даже в текущем сезоне команды уже играли между собой на этапе лиги. Тогда подопечные Гвардиолы смогли переиграть Реал на его поле со счетом 2:1.

Теперь же команды решат между собой судьбу путевки в 1/4 финала. Реал подходит к встрече с кадровыми проблемами, ведь в Мадриде точно не сыграют Мбаппе, Беллингем и Родриго.

Под вопросом также участие Каррераса и Алабы. В свою очередь Сити уже научился играть без Гвардиола и Ковачича, поэтому команда не имеет серьезных кадровых проблем.

Где смотреть матч Реал – Манчестер Сити?

Смотреть матч Реал – Манчестер Сити онлайн можно на ОТТ-платформе MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и "MEGOPACK". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Комментаторами игры станут Александр Новак и Сергей Лукьяненко.

На альтернативной дорожке будут комментировать известные комики Артем Дамницкий и Олег Свищ. Предшествовать поединку будет студия, которая начнется в 21:00 (по Киеву). Приглашенными экспертами будут Александр Головко и Олег Маслюк.

