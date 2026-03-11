На стадіоні "Сантьяго Бернабеу" місцевий Реал прийматиме англійський Манчестер Сіті, повідомляє 24 Канал. Обидва клуби називаються серед головних фаворитів Ліги чемпіонів.

До теми Без Мбаппе буде важко: прогноз на суперматч Реала і Манчестер Сіті

Чого чекати від матчу?

Це буде вже п'ятий сезон, коли Реал та Манчестер Сіті перетинаються між собою у плей-оф. У трьох з чотирьох попередніх випадках успіх святкували мадидці і лише у півфіналі сезону 2022 – 2023 сильнішими були англійці.

Ба більше, навіть у поточному сезоні команди вже грали між собою на етапі ліги. Тоді підопічні Гвардіоли змогли переграти Реал на його полі з рахунком 2:1.

Тепер же команди вирішать між собою долю путівки в 1/4 фіналу. Реал підходить до зустрічі із кадровими проблемами, адже у Мадриді точно не зіграють Мбаппе, Беллінгем та Родріго.

Під питанням також участь Каррераса та Алаби. У свою чергу Сіті вже навчився гратиме без Гвардіола та Ковачича, тому команда не має серйозних кадрових проблем.

Де дивитися матч Реал – Манчестер Сіті?

Дивитися матч Реал – Манчестер Сіті онлайн можна на ОТТ-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та "MEGOPACK". Початок – о 22:00 за київським часом. Коментаторами гри стануть Олександр Новак та Сергій Лук'яненко.

На альтернативній доріжці будуть коментувати відомі коміки Артем Дамницький та Олег Свищ. Передуватиме поєдинку студія, яка розпочнеться о 21:00 (за Києвом). Запрошеними експертами будуть Олександр Головко та Олег Маслюк.

РЕАЛ – МАНЧЕСТЕР СІТІ