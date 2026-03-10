Ситуацію для іспанського гранда ускладнює відсутність одразу трьох зіркових гравців. Реал прийматиме Манчестер Сіті в 1/8 фіналу ЛЧ у середу, 11 березня, о 22:00 за Києвом, повідомляє 24 Канал.

Як команди підходять до протистояння у Лізі чемпіонів?

Реал програв одразу три із семи останніх єврокубкових матчів – тривожний дзвінок для мадридців. Особливо враховуючи той факт, що одна з цих поразок була якраз від "містян" – 10 грудня на "Сантьягу Бернабеу" тріумфували підопічні Хосепа Гвардіоли з рахунком 2:1.

У чемпіонаті "бланкос" взагалі не вражають: одразу два фіаско у чотирьох останніх зустрічах. Якщо Альваро Арбелоа прагне після завершення сезону залишитися на чолі мадридців, то час щось змінювати – і доводити свою кваліфікацію проти Сіті.

Що ж до англійців, то вони провели увесь лютий без поразок і загалом непогано почуваються у боротьбі одразу за чотири трофеї – АПЛ, Кубок ліги, Кубок Англії і Ліга чемпіонів.

Цікаво, що Ман Сіті перемагав Реал у Лізі чемпіонів аж п'ять разів, що є третім найкращим показником у Європі. Більше мадридців засмучували тільки мюнхенька Баварія і туринський Ювентус.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Ліги чемпіонів Реал – Манчестер Сіті. Реал – 3.60, нічия – 3.80, Манчестер Сіті – 1.93. Тотал "більше 2,5" оцінюється в 1.57. Коефіцієнт на "обидві заб'ють" – 1.52, на гол Голланда – 1.85.

*Коефіцієнти подані станом на 16:30 09.03.2026

Якою є кадрова ситуація напередодні матчу Реалу і Манчестер Сіті?

У лазареті мадридців перебувають одразу троє ключових гравців – Кіліан Мбаппе, Джуд Беллінгем і Родріго. Усі вони вибули на тривалий час через м'язові травми. А якщо додати до цього ушкодження Дані Себальоса, Альваро Каррераса і Едера Мілітао, то це справжня катастрофа для тренерського штабу Реала.

У Сіті все далеко не так сумно: відсутність Йошко Гвардіаола і Матео Ковачича не має стати для Гвардіоли проблемою, яку не можна вирішити.

На жаль, поява на полі українця Андрія Луніна дуже малоймовірна: основний кіпер Реала Куртуа не має проблем зі здоров'ям і з вірогідністю 99,9% саме він займе місце у рамці воріт.