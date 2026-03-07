Місцеве Полісся прийматиме чинного чемпіона України Динамо. Зустріч розпочнеться 8 березня о 18:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

В якому стані Динамо?

Динамо можна назвати одним з головних розчарувань поточного сезону УПЛ. Команда стартувала з чотирьох перемог поспіль, але восени на "біло-синіх" чекав спад.

Кияни примудрились виграти лише один з десяти матчів чемпіонату, через що був звільнений Олександр Шовковський. Динамо випало з чемпіонської гонки і тепер веде битву за місце в єврокубках.

Із призначенням Ігоря Костюка ситуацію вдалось стабілізувати. Новий коуч стартував з поразки від Полтави, але після цього виграв чотири зустрічі поспіль в УПЛ.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч чемпіонату України. Перемога Полісся – 2,40, нічия – 3,33, успіх Динамо – 3,00. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,55, тоді як на ТМ2,5 – 1,66.

*Коефіцієнти подані станом на 00:55 07.03.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Це дозволило Динамо закріпитися на четвертому місці. При цьому кияни залишаються в Кубку України, де вже дістались півфіналу та є головними претендентами на трофей.

Що із Поліссям?

Що ж стосується Полісся, то команда Руслана Ротаня застрягла на третьому місці. З одного боку, перевага над Динамо складає комфортні чотири бали, але за підсумками звітної гри може скоротитися до мінімуму.

З іншого "вовків" ще можна вважати борцем за чемпіонство. Перед цим туром відставання від Шахтаря було п'ять балів, тож дві осчки "гірників" можуть вивести житомирців у лідери.