На п'ятницю винесена гра за участі Шахтаря, який за тиждень відновлює виступи в Лізі конференцій, розповідає 24 Канал. Донецький клуб завітає в гості до Олександрії.

По теми Ексфутболіст УПЛ, який побив військового ТЦК, просить про допомогу: що сталось із Колесником

Який календар 19-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Центральна гра вікенду запланована на вечір неділі. У Житомирі місцеве Полісся прийматиме чинного чемпіона Динамо. Кияни вже випали з гонки за трофеєм, тоді як "вовки" знаходяться на п'ятиочковій відстані від лідера.

Головний же конкурент Шахтаря у особі ЛНЗ гратиме свій матч на виїзді у понеділок проти Вереса. Також інтригуючим обіцяє стати бій між Карпатами та Кудрівкою, адже команди борються за збереження прописки в УПЛ.

Календар 19-го туру УПЛ 2025/2026

  • 6 березня, 13:00. Олександрія - Шахтар
  • 7 березня, 13:00. Епіцентр - Колос
  • 7 березня, 15:30. Оболонь - Кривбас
  • 8 березня, 13:00. Зоря - Полтава
  • 8 березня, 15:30. Карпати - Кудрівка
  • 8 березня, 18:00. Полісся - Динамо
  • 9 березня, 15:30. Рух - Металіст 1925
  • 9 березня, 18:00. Верес - ЛНЗ

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 20:30 01.03.2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1. Шахтар 18 12 5 1 46 – 12 41
2. ЛНЗ 18 12 2 4 23 – 11 38
3. Полісся 18 11 3 4 31 – 12 36
4. Динамо 18 9 5 4 40 – 21 32
5. Кривбас 18 8 6 4 31 – 25 30
6. Металіст 1925 17 7 7 3 19 – 12 28
7. Колос 18 7 7 4 18 – 15 28
8. Зоря 18 6 6 6 22 – 23 24
9. Верес 17 5 6 6 16 – 20 21
10. Оболонь 17 5 5 7 13 – 27 20
11. Карпати 18 4 7 7 20 – 25 19
12. Рух 18 6 1 11 15 – 25 19
13. Кудрівка 18 5 4 9 23 – 32 19
14. Епіцентр 18 4 2 12 18 – 33 14
15. Олександрія 17 2 5 10 14 – 29 11
16. Полтава 18 2 3 13 16 – 43 9

Як закінчився попередній 18-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • Шахтар мав проблеми у матчі проти Вереса. Лише пізній гол Валерія Бондаря дозволив команді Арди Турана уникнути втрати очок.
  • Це дозволило донеччанам вирватися на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Лідерство втратив ЛНЗ, який поступився вдома Поліссю.
  • Найбільшу перемогу в турі здобуло київське Динамо. Команда Ігоря Костюка не помітила Епіцентр, забивши чотири "сухі" голи.
  • А ось Карпати продовжують розчаровувати фанатів після зміни тренера взимку. Львів'яни програли другу зустріч поспіль (0:1 від Колоса) та опинились поруч із зоною вильоту.