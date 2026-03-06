На п'ятницю винесена гра за участі Шахтаря, який за тиждень відновлює виступи в Лізі конференцій, розповідає 24 Канал. Донецький клуб завітає в гості до Олександрії.
Який календар 19-го туру УПЛ сезону 2025/2026?
Центральна гра вікенду запланована на вечір неділі. У Житомирі місцеве Полісся прийматиме чинного чемпіона Динамо. Кияни вже випали з гонки за трофеєм, тоді як "вовки" знаходяться на п'ятиочковій відстані від лідера.
Головний же конкурент Шахтаря у особі ЛНЗ гратиме свій матч на виїзді у понеділок проти Вереса. Також інтригуючим обіцяє стати бій між Карпатами та Кудрівкою, адже команди борються за збереження прописки в УПЛ.
Календар 19-го туру УПЛ 2025/2026
- 6 березня, 13:00. Олександрія - Шахтар
- 7 березня, 13:00. Епіцентр - Колос
- 7 березня, 15:30. Оболонь - Кривбас
- 8 березня, 13:00. Зоря - Полтава
- 8 березня, 15:30. Карпати - Кудрівка
- 8 березня, 18:00. Полісся - Динамо
- 9 березня, 15:30. Рух - Металіст 1925
- 9 березня, 18:00. Верес - ЛНЗ
Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026
Станом на 20:30 01.03.2026
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ІГРИ
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|Шахтар
|18
|12
|5
|1
|46 – 12
|41
|2.
|ЛНЗ
|18
|12
|2
|4
|23 – 11
|38
|3.
|Полісся
|18
|11
|3
|4
|31 – 12
|36
|4.
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|40 – 21
|32
|5.
|Кривбас
|18
|8
|6
|4
|31 – 25
|30
|6.
|Металіст 1925
|17
|7
|7
|3
|19 – 12
|28
|7.
|Колос
|18
|7
|7
|4
|18 – 15
|28
|8.
|Зоря
|18
|6
|6
|6
|22 – 23
|24
|9.
|Верес
|17
|5
|6
|6
|16 – 20
|21
|10.
|Оболонь
|17
|5
|5
|7
|13 – 27
|20
|11.
|Карпати
|18
|4
|7
|7
|20 – 25
|19
|12.
|Рух
|18
|6
|1
|11
|15 – 25
|19
|13.
|Кудрівка
|18
|5
|4
|9
|23 – 32
|19
|14.
|Епіцентр
|18
|4
|2
|12
|18 – 33
|14
|15.
|Олександрія
|17
|2
|5
|10
|14 – 29
|11
|16.
|Полтава
|18
|2
|3
|13
|16 – 43
|9
Як закінчився попередній 18-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Шахтар мав проблеми у матчі проти Вереса. Лише пізній гол Валерія Бондаря дозволив команді Арди Турана уникнути втрати очок.
- Це дозволило донеччанам вирватися на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Лідерство втратив ЛНЗ, який поступився вдома Поліссю.
- Найбільшу перемогу в турі здобуло київське Динамо. Команда Ігоря Костюка не помітила Епіцентр, забивши чотири "сухі" голи.
- А ось Карпати продовжують розчаровувати фанатів після зміни тренера взимку. Львів'яни програли другу зустріч поспіль (0:1 від Колоса) та опинились поруч із зоною вильоту.