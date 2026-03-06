На п'ятницю винесена гра за участі Шахтаря, який за тиждень відновлює виступи в Лізі конференцій, розповідає 24 Канал. Донецький клуб завітає в гості до Олександрії.

По теми Ексфутболіст УПЛ, який побив військового ТЦК, просить про допомогу: що сталось із Колесником

Який календар 19-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Центральна гра вікенду запланована на вечір неділі. У Житомирі місцеве Полісся прийматиме чинного чемпіона Динамо. Кияни вже випали з гонки за трофеєм, тоді як "вовки" знаходяться на п'ятиочковій відстані від лідера.

Головний же конкурент Шахтаря у особі ЛНЗ гратиме свій матч на виїзді у понеділок проти Вереса. Також інтригуючим обіцяє стати бій між Карпатами та Кудрівкою, адже команди борються за збереження прописки в УПЛ.

Календар 19-го туру УПЛ 2025/2026

6 березня, 13:00 . Олександрія - Шахтар

7 березня, 13:00 . Епіцентр - Колос

7 березня, 15:30 . Оболонь - Кривбас

8 березня, 13:00 . Зоря - Полтава

8 березня, 15:30 . Карпати - Кудрівка

8 березня, 18:00 . Полісся - Динамо

9 березня, 15:30 . Рух - Металіст 1925

. Рух - Металіст 1925 9 березня, 18:00. Верес - ЛНЗ

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 20:30 01.03.2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Шахтар 18 12 5 1 46 – 12 41 2. ЛНЗ 18 12 2 4 23 – 11 38 3. Полісся 18 11 3 4 31 – 12 36 4. Динамо 18 9 5 4 40 – 21 32 5. Кривбас 18 8 6 4 31 – 25 30 6. Металіст 1925 17 7 7 3 19 – 12 28 7. Колос 18 7 7 4 18 – 15 28 8. Зоря 18 6 6 6 22 – 23 24 9. Верес 17 5 6 6 16 – 20 21 10. Оболонь 17 5 5 7 13 – 27 20 11. Карпати 18 4 7 7 20 – 25 19 12. Рух 18 6 1 11 15 – 25 19 13. Кудрівка 18 5 4 9 23 – 32 19 14. Епіцентр 18 4 2 12 18 – 33 14 15. Олександрія 17 2 5 10 14 – 29 11 16. Полтава 18 2 3 13 16 – 43 9

Як закінчився попередній 18-й тур УПЛ 2025 – 2026?