На п'ятницю винесена гра за участі донецького Шахтаря, який гратиме на виїзді із Олександрією, повідомляє 24 Канал. Зустріч розпочнеться 6 березня о 13:00 за київським часом.

Чого чекати від Шахтаря?

Причиною для зміщення гри на п'ятницю є участь Шахтаря у плей-оф Ліги конференцій. 12 березня підопічні Турана мають зіграти в Познані проти Леха в рамках 1/8 фіналу.

Минулими вихідними Шахтар повернувся на першу сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Донеччани мінімально здолали Верес, тоді як у паралельній грі ЛНЗ не зміг взяти очки проти Полісся.

Таким чином "гірники" на три бали відірвались від команди з Черкас. Що ж стосується Олександрії, то цей сезон виглядає для "аграріїв" як розчарування.

Що сталось із Олександрією?

Минулу кампанію команда сенсаційно завершила на другому місці, обійшовши в тому числі Шахтар. Але влітку Олександрія втратила багатьох гравців та тренера.

Це і спричинило різке падіння результатів. Нині команда посідає аж 15-те місце, яке може напряму відправити "аграріїв" до Першої ліги. При цьому підопічні Нестеренка востаннє вигравали аж наприкінці вересня.

Вже десять матчів команда не знає смаку перемог. Правда, шанси на порятунок є непогані, оскільки відставання від зони перехідних ігор складає лише три бали. А до гарантованого місця в еліті (12-та позиція) гандикап у 5 очок.