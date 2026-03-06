На пятницу вынесена игра с участием Шахтера, который за неделю возобновляет выступления в Лиге конференций, рассказывает 24 Канал. Донецкий клуб пожалует в гости к Александрии.

Какой календарь 19-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Центральная игра уикенда запланирована на вечер воскресенья. В Житомире местное Полесье будет принимать действующего чемпиона Динамо. Киевляне уже выпали из гонки за трофеем, тогда как "волки" находятся на пятиочковом расстоянии от лидера.

Главный же конкурент Шахтера в лице ЛНЗ будет играть свой матч на выезде в понедельник против Вереса. Также интригующим обещает стать бой между Карпатами и Кудривкой, ведь команды борются за сохранение прописки в УПЛ.

Календарь 19-го тура УПЛ 2025/2026

  • 6 марта, 13:00. Александрия - Шахтер
  • 7 марта, 13:00. Эпицентр - Колос
  • 7 марта, 15:30. Оболонь - Кривбасс
  • 8 марта, 13:00. Заря - Полтава
  • 8 марта, 15:30. Карпаты - Кудривка
  • 8 марта, 18:00. Полесье - Динамо
  • 9 марта, 15:30. Рух - Металлист 1925
  • 9 марта, 18:00. Верес - ЛНЗ

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 20:30 01.03.2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1. Шахтёр 18 12 5 1 46 – 12 41
2. ЛНЗ 18 12 2 4 23 – 11 38
3. Полесье 18 11 3 4 31 – 12 36
4. Динамо 18 9 5 4 40 – 21 32
5. Кривбасс 18 8 6 4 31 – 25 30
6. Металлист 1925 17 7 7 3 19 – 12 28
7. Колосс 18 7 7 4 18 – 15 28
8. Заря 18 6 6 6 22 – 23 24
9. Верес 17 5 6 6 16 – 20 21
10. Оболонь 17 5 5 7 13 – 27 20
11. Карпаты 18 4 7 7 20 – 25 19
12. Рух 18 6 1 11 15 – 25 19
13. Кудривка 18 5 4 9 23 – 32 19
14. Эпицентр 18 4 2 12 18 – 33 14
15. Александрия 17 2 5 10 14 – 29 11
16. Полтава 18 2 3 13 16 – 43 9

Как закончился предыдущий 18-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • Шахтер имел проблемы в матче против Вереса. Лишь поздний гол Валерия Бондаря позволил команде Арды Турана избежать потери очков.
  • Это позволило донетчанам вырваться на первое место в турнирной таблице УПЛ. Лидерство потерял ЛНЗ, который уступил дома Полесью.
  • Самую крупную победу в туре одержало киевское Динамо. Команда Игоря Костюка не заметила Эпицентр, забив четыре "сухих" гола.
  • А вот Карпаты продолжают разочаровывать фанатов после смены тренера зимой. Львовяне проиграли вторую встречу подряд (0:1 от Колоса) и оказались рядом с зоной вылета.