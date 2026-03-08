Зірковий півзахисник Мілана вирішив розділити атмосферу принципового дербі з найближчими людьми. Перед матчем Серії A проти Інтера він придбав одразу кілька десятків квитків на трибуни, інформує Sky Sport Italia.

Кого запросив на міланське дербі Модрич?

Хорватський ветеран Лука Модрич придбав 60 квитків на міланське дербі, щоб на трибунах легендарного стадіону Сан-Сіро його підтримали родина та близькі друзі. Частина гостей спеціально приїхала до Італії з Хорватії.

Такий жест футболіста підкреслює важливість матчу проти Інтера, який традиційно є одним із найпринциповіших протистоянь у Серії A.

За повідомленням AS, дербі викликало величезний ажіотаж і збере повністю заповнені трибуни.

Серед гостей – відомий друг Модрича

Одним із запрошених гостей став колишній нападник збірної Хорватії та Ювентуса Маріо Манджукич. Футболісти давно дружать і разом виступали за національну команду.

Ексфорвард також має зв’язок із міланським клубом, адже виступав за Мілан у сезоні 2020/21. Тож дербі для нього стало ще однією нагодою повернутися на трибуни стадіону, де він свого часу грав.

Для самого Модрича цей матч може мати особливе значення. Його контракт із клубом спливає після завершення сезону, а питання продовження угоди поки залишається відкритим.

