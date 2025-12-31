40-річний футболіст поділився спогадами з дитинства, зокрема про війну, яку він бачив на власні очі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Corriere Della Sera.

Що Модрич розповів про війну в Хорватії?

Хорватський футболіст зізнався, якби не було постійних обстрілів і вони не тікали в укриття, коли лунала тривога, то можна сказати, що було нормальне дитинство. Він наголосив, що м'яч допомагав жити так, як це правильно робити у цьому віці.

Зі слів Модрича, їх було багато дітей, але вони також грали проти дорослих. Півзахисник зізнався, що саме тоді він зрозумів про те, що на полі ніхто нічого не дарує, і саме ті роки зробили його тим, ким він є зараз.

Сьогодні війни не припинилися. Це безглуздо. Я не розумів війну тоді (мова про югославські війни – 24 канал), не розумію її і зараз. Життя – це велика цінність. Війна все руйнує без жодної причини,

– сказав Модрич.

Відзначимо, що наразі Модрич виступає за Мілан з літа 2025 року. За інформацією MilanNews "россонері" планують завдяки хорватському футболісту підписати Андрія Луніна, адже раніше вони довгий час грали разом у мадридському Реалі.

Що відомо про Модрича?