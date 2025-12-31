40-летний футболист поделился воспоминаниями из детства, в частности о войне, которую он видел собственными глазами. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Corriere Della Sera.
Что Модрич рассказал о войне в Хорватии?
Хорватский футболист признался, если бы не было постоянных обстрелов и они не убегали в укрытие, когда звучала тревога, то можно сказать, что было нормальное детство. Он отметил, что мяч помогал жить так, как это правильно делать в этом возрасте.
По словам Модрича, их было много детей, но они также играли против взрослых. Полузащитник признался, что именно тогда он понял о том, что на поле никто ничего не дарит, и именно те годы сделали его тем, кем он является сейчас.
Сегодня войны не прекратились. Это бессмысленно. Я не понимал войну тогда (речь о югославских войнах – 24 канал), не понимаю ее и сейчас. Жизнь – это большая ценность. Война все разрушает без всякой причины,
– сказал Модрич.
Отметим, что сейчас Модрич выступает за Милан с лета 2025 года. По информации MilanNews "россонери" планируют благодаря хорватскому футболисту подписать Андрея Лунина, ведь раньше они долгое время играли вместе в мадридском Реале.
Что известно о Модриче?
Хорватский футболист родился в 1985 году. Детство Модрича пришлось на войну, которая длилась с 1991 по 1995 год, из-за чего он вместе с семьей перебрался из Задара в Затон.
После того, как отец хорвата вернулся из армии, он начал заниматься футболом в местной Академии спорта. Впоследствии он перебрался в загребское Динамо, с которым в 2003 году заключил первый профессиональный контракт.
В 2008 году Модрич перебрался в Тоттенхэм, где его заметили скауты Реала. В "Королевский клуб" хорват присоединился в 2012 году.
Сначала его называли самым провальным трансфером Ла Лиги. Однако впоследствии полузащитник стал одним из лучших в мире и легендой Реала, завоевав с командой 28 трофеев, а также получил в 2018 году "Золотой мяч".