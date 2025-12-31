40-летний футболист поделился воспоминаниями из детства, в частности о войне, которую он видел собственными глазами. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Corriere Della Sera.

Что Модрич рассказал о войне в Хорватии?

Хорватский футболист признался, если бы не было постоянных обстрелов и они не убегали в укрытие, когда звучала тревога, то можно сказать, что было нормальное детство. Он отметил, что мяч помогал жить так, как это правильно делать в этом возрасте.

По словам Модрича, их было много детей, но они также играли против взрослых. Полузащитник признался, что именно тогда он понял о том, что на поле никто ничего не дарит, и именно те годы сделали его тем, кем он является сейчас.

Сегодня войны не прекратились. Это бессмысленно. Я не понимал войну тогда (речь о югославских войнах – 24 канал), не понимаю ее и сейчас. Жизнь – это большая ценность. Война все разрушает без всякой причины,

– сказал Модрич.

Отметим, что сейчас Модрич выступает за Милан с лета 2025 года. По информации MilanNews "россонери" планируют благодаря хорватскому футболисту подписать Андрея Лунина, ведь раньше они долгое время играли вместе в мадридском Реале.

