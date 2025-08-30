Гості здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0. Цей поєдинок став особливим для зіркового Луки Модрича, повідомляє 24 Канал.

Яке досягнення підкорилося Модричу?

39-річний хорватський півзахисник проводив третій офіційний матч у складі Мілана. У ньому він відзначився дебютним асистом, який до того ж став переможним.

Арбітр матчу не зарахував два голи, які забили підопічні Массіміліано Аллегрі – спочатку через фол, а згодом причиною став офсайд. А вже на 66-й хвилині зустрічі нарешті взяття воріт було легальним.

Рубен Лофтус-Чік відкрив рахунок після передачі саме Луки Модрича. Хорват виконав чудовий навіс зі штрафного, який головою замкнув англійський півзахисник.

Завдяки цій результативній дії Модрич переписав історію Серії А. Він став найстаршим автором асисту в елітному італійському дивізіоні серед півзахисників.

Крапку ж у матчі поставив Крістіан Пулішич, який на 86-й хвилині забив гол. Він класно поборовся після виносу Меньяна та впевнено переграв голкіпера господарів.

Як Модрич віддав дебютний асист в Серії А: дивіться відеоогляд матчу Лечче – Мілан

До слова. В попередньому матчі Лука Модрич установив ще один рекорд. Він став найстаршим дебютантом Серії А.

Нагадаємо, що неймовірно сезон в Італії розпочав 18-річний український форвард Богдан Попов. Напередодні він відзначився вже третім голом у двох матчах у складі Емполі.