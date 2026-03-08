Звездный полузащитник Милана решил разделить атмосферу принципиального дерби с самыми близкими людьми. Перед матчем Серии A против Интера он приобрел сразу несколько десятков билетов на трибуны, информирует Sky Sport Italia.

Кого пригласил на миланское дерби Модрич?

Хорватский ветеран Лука Модрич приобрел 60 билетов на миланское дерби, чтобы на трибунах легендарного стадиона Сан-Сиро его поддержали семья и близкие друзья. Часть гостей специально приехала в Италию из Хорватии.

Такой жест футболиста подчеркивает важность матча против Интера, который традиционно является одним из самых принципиальных противостояний в Серии A.

По сообщению AS, дерби вызвало огромный ажиотаж и соберет полностью заполненные трибуны.

Среди гостей – известный друг Модрича

Одним из приглашенных гостей стал бывший нападающий сборной Хорватии и Ювентуса Марио Манджукич. Футболисты давно дружат и вместе выступали за национальную команду.

Экс-форвард также имеет связь с миланским клубом, ведь выступал за Милан в сезоне 2020/21. Поэтому дерби для него стало еще одной возможностью вернуться на трибуны стадиона, где он в свое время играл.

Для самого Модрича этот матч может иметь особое значение. Его контракт с клубом истекает после завершения сезона, а вопрос продления соглашения пока остается открытым.

Достижения Луки Модрича