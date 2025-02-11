В Лиге чемпионов 2024-2025 стартует стадия плей-офф. Во вторник, 11 февраля, состоится центральный матч 1/16 финала, в котором Манчестер Сити будет противостоять Реалу, сообщает 24 Канал.

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Бой чемпионов Англии и Испании

Английский клуб провел крайне неудачную осеннюю часть этого сезона. Подопечные Гвардиолы завалились не только в АПЛ, а еще и в Лиге чемпионов были в шаге от провала.

За тур до финиша манкунианцы находились в зоне вылета и лишь победа над Брюгге в лобовом матче спасла МанСити. Впрочем итоговое 22 место вылилось в крайне неприятного оппонента уже на первой же стадии плей-офф.

Однако и сам Реал не очень уверенно отыграл основную стадию ЛЧ. "Бланкос" потерпели три поражения осенью, но три победы зимой подняли мадридцев на 12 место в общей таблице.

Теперь же одна из команд покинет соревнования еще до 1/8 финала. Интересно, что в пяти прошлых сезонах Лиги чемпионов Реал и МанСити пересекались между собой четыре раза. Каждый из клубов имеет по два прохода в этих играх.

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Где смотреть

Матч Манчестер Сити – Реал онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 11 февраля в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе "Этихад".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Манчестер Сити – Реал. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.