Фанаты Манчестер Сити вывесили провокационный баннер о Винисиусе: бразилец эффектно ответил

Болельщики английского клуба напомнили Винисиусу о результатах Золотого мяча-2024. Впрочем бразилец достойно смог ответить на эту провокацию.

В Лиге чемпионов 2024-2025 состоялись первые четыре матча плей-офф. В центральной игре Реал смог одержать эффектную победа на поле Манчестер Сити со счетом 3:2, сообщает 24 Канал.

По теме Безумная феерия в Лиге чемпионов: Реал в невероятном стиле вырвал победу над Манчестер Сити

Достойная реакция Вини

Одним из героев встречи стал бразилец Винисиус, который отметился двумя ассистами. Перед матчем фанаты Сити вывесили провокационный баннер в его адрес.



Баннер болельщиков Манчестер Сити / Скриншот с трансляции

На нем болельщики поместили фото игрока манкунианцев Родри с Золотым мячом и подписали его "Хватит так горько плакать". Сам же нападающий достойно отреагировал на такую провокацию.

Я увидел баннер от болельщиков МанСити, это мотивировало меня еще больше. Каждый раз, когда болельщики соперников что-то делают, это дает мне больше сил сыграть великолепный матч,

– отметил игрок Реала.

Напомним, что Винисиус считался главным фаворитом на получение Золотого мяча-2024. В итоге он занял второе место в голосовании, отстав от Родри на 41 балл.

Читайте также Историческая победа: Реал установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов

В текущем сезоне бразилец отметился 16 голами и 10 ассистами в 29-ти матчах. Его команда лидирует в Ла Лиге, опережая Атлетико на один балл и Барселону – на два. Ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между Реалом и Сити состоится 19 февраля в Мадриде.