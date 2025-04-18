Магуайр вытащил МанЮнайтед в полуфинал Лиги Европы в голевой рубке против Лиона

Манчестер Юнайтед полностью провалил текущий сезон АПЛ. Поэтому, чтобы в следующем сезоне сыграть в еврокубках "красные дьяволы" должны выиграть Лигу Европы.

Манчестер Юнайтед – Лион 5:4

Голы: Угарте, 10, Далот, 45+1, Фернандеш, 114, Мейну, 120, Магуайр, 120+1 – Толиссо, 71, Тальяфико, 77, Шерки, 104, Ляказетт, 109 (П)

Удаление: Толиссо, 89

В четверг, 17 апреля, состоялись четвертьфинальные матчи Лиги Европы сезона-2024/2025. В одном из них Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" принимал французский Лион, сообщает 24 канал.

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Невероятный поединок

Манчестер Юнайтед на домашнем стадионе сразу решил показать Лиону, кто является хозяином. "Красные дьяволы" с первых минут противостояния давили на игроков французского клуба.

На 10-й минуте манкунианцы провели великолепную комбинацию и открыли счет в игре против Лиона. Забитым мячом отметился Мануэль Угарте передачу от партнера, который расстрелял голкипера.

Гол Угарте: смотрите видео

Впоследствии Манчестер Юнайтед отдал мяч под контроль Лиона. Французы атаковали, но не смогли восстановить паритет в игре. В итоге в конце первого тайма Диогу Далот удвоил преимущество "красных дьяволов" – 2:0.

Гол Далота: смотрите видео

Во втором тайме Лион полностью забрал мяч под свой контроль. Что принесло свои плоды, ведь французский клуб сумел отыграть один мяч благодаря усилиям Корентина Толиссо.

Гол Толиссо: смотрите видео

Подопечные Паулу Фонсеки на эмоциональном подъеме продолжили атаковать ворота "красных дьяволов". Уже меньше, чем через десять минут Лион сравнял счет в игре, голом отметился Николас Тальяфико – 2:2.

Гол Тальяфико: смотрите видео

В конце второго тайма Лион остался вдесятером, ведь главный арбитр матча удалил автора первого гола французского клуба Корентина Толиссо. Однако МанЮнайтед не воспользовался преимуществом, поэтому матч перешел к экстратаймам.

В первом экстратайме Лион вышел вперед, несмотря на то, что играл в меньшинстве. Забитым мячом отметился Матиас Шерки – 2:3.

Гол Шерки: смотрите видео

Во втором экстратайме Лион шокировал Манчестер Юнайтед. Команда Паулу Фонсеки заработала пенальти из-за неосторожной игры "красных дьяволов", который уверенно реализовал Александр Ляказетт.

Однако почти сразу манкунианцы смогли отыграть один мяч. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти. Капитан Бруно Фернандеш сократил отставание в счете.

Концовка матча между Манчестер Юнайтед и Лионом выдалась огненной и подарила болельщикам обеих команд немало эмоций. Сначала Коби Мейну сравнял счет и все шло к серии пенальти.

Однако "красные дьяволы" не остановились и полностью перевернули игру. Победный гол манкунианцев в ворота французского клуба забил Харри Магуайр.