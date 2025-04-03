Манкунианцы рассматривают несколько вариантов на позицию вратаря. В Манчестер может вернуться легенда клуба, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichajes.net.

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Кто заинтересовал Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед рассматривает возвращение Давида Де Хеа. "Красные дьяволы" признают, что его уход из клуба был ошибкой и считают, что испанский голкипер может помочь команде.

Отметим, что Де Хеа перешел в Фиорентину в 2024 году. Испанский голкипер перед этим провел год без футбола, подписав впоследствии контракт с "фиалками" на правах свободного агента.

К слову. Давид Де Хеа играл в составе Манчестер Юнайтед с 2011 по 2023 годы. С "красными дьяволами" испанец выиграл АПЛ, трижды получил Суперкубок Англии, победил в Кубке Англии, дважды завоевал Кубок лиги и победил в Лиге Европы.

Напомним, что контракт Де Хеа с "фиалками" действует до лета 2025 года. В текущей кампании испанский голкипер сыграл в 30 матчах, пропустив 32 гола и 10 клиншитов.