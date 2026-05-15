Легендарный 40-летний вратарь закончил карьеру в сборной после домашнего Евро-2024, но теперь может поехать на ЧМ. Об этом футбольное сообщество оповестил авторитетный портал Goal.com.

Что происходит вокруг фигуры Нойера?

По информации источника, 40-летний голкипер провел переговоры с Немецким футбольным союзом (DFB) и главным тренером Юлианом Нагельсманном.

Очевидно, разговор был успешным, ведь фамилию вратаря включили в предварительную заявку на Мундиаль. Об этом в инстаграм сообщил авторитетный инсайдер Фабрисио Романо.

Речь идет о том, что DFB сформировал список из 55 футболистов и отправил это письмо в ФИФА. Позже предварительную заявку команды сократят более чем в два раза – до 26 имен. Именно такое число игроков в июне поедет на чемпионат мира.

Ожидается, что финальное решение по кадровому наполнению сборной Германии примут на следующей неделе.

Решение Нойера можно считать несколько неожиданным, поскольку после домашнего чемпионата Европы 2024 года футболист объявил о завершении профессионального пути в национальной команде. Тогда немецкая сборная пробилась в четвертьфинал домашнего турнира.

Что происходит в карьере Мануэля Нойера?

В течение прошлых недель в медиа активно обсуждали возможное продолжение клубного сотрудничества вратаря с мюнхенской Баварией. Инсайдер Флориан Платтенберг в соцсети X написал что переговоры идут хорошо, а трудовое соглашение спортсмена вскоре переподпишут еще на один сезон.

Правда, тема сборной Германии неоднократно поднималась в течение прошлых двух лет. В частности, в феврале этого года вратарь заявлял о невозможности своего возвращения в национальную команду.

Тогда менеджер игрока Томас Крот рассказал о вероятности камбэка в сборную. На это Нойер ответил коротким "нет" в комментарии для издания Spiegel.

Недавно он вместе с мюнхенской Баварией не сумел вместе с мюнхенской Баварией не смог выйти в финал Лиги чемпионов. На пути легендарного вратаря и его партнеров по команде стал французский ПСЖ нашего Ильи Забарного.

Чем известен Мануэль Нойер?