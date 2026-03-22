Ефросинина попала в курьез с игроками Реал через дедушку из Германии

В прошлом году украинская ведущая Мария Ефросинина выступала в Валенсии на женском мероприятии. Она рассказала историю о том, что произошло с ней в отеле вместе с футболистами Реал Мадрида.

Мария рассказала эту историю во время выступления в Украине в разговоре со стендапером Лерой Мандзюк. Видео с выступления опубликовали в соцсети Threads.

Смотрите также ФИФА решила изменить правила футбола из-за расистского скандала с Винисиусом

Какая история случилась с Ефросининой и Реалом?

Она рассказала, что проживала на 21 этаже отеля, когда стала свидетелем интересного события.

По словам Ефросининой, пока она ждала на рецепции на организаторку, перед отелем припарковался автобус футбольного клуба Реал, который впоследствии оказался гостями этого же отеля.

На следующий день телеведущая ехала на завтрак на лифте с 21 этажа. По ее словам, примерно на 13 этаже в лифт зашла пара пожилых людей, дедушка выдал "пердон", а бабушка извинилась на немецком.

В районе где-то примерно 7 этажа этот дед выдает "пердон",

– рассказывает ведущая.

Мария сразу поняла, что они из Германии и что для них это нормально. Пара вышла в спа-зоне, на втором этаже.

Самое интересное произошло на первом этаже, когда двери лифта открылись: там оказалось восемь игроков Реала. Телеведущая сразу объяснила, что это не она, на что спортсмены лишь спокойно сказали "окей" и передвинулись в другую кабину.

