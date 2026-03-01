Команда Альваро Арбелоа смогла пройти Бенфику в 1/16 финала. Главным действующим лицом в этих играх стал Винисиус Жуниор, сообщает The Telegraph.
Как ФИФА будет бороться с расизмом?
Бразилец забил в обеих встречах, но при этом попал в громкий скандал. Винисиус обвинил игрока Бенфики Джанлуку Престианни в расистских оскорблениях.
После этого инцидента ФИФА рассматривает возможное нововведение в правила футбола. Организация хочет ввести наказание для игроков, которые прикрывают рот, чтобы скрыть оскорбительные выкрики в адрес соперников.
За такое нарушение футболисту могут показать желтую или красную карточку. ФИФА хочет ввести это правило до конца апреля, чтобы оно уже действовало на чемпионате мира-2026.
Толчком для рассмотрения этого вопроса стало именно поведение Престианни в моменте с Винисиусом. Аргентинец отрицает обвинения в расизме, но при этом в том эпизоде он прикрыл рот рукой.
Что известно о скандалах с Винисиусом?
- Игрок Реала неоднократно попадал в скандальные ситуации. В 2023 году Винисиус вступил в публичный конфликт с болельщиками Валенсии.
- Он обвинил фанатов в оскорбительных выкриках в свою сторону на расистскую тематику. В итоге трем зрителям тогда пожизненно запретили посещать стадионы в Испании.
- Позже ФИФА назначила Винисиуса председателем новосозданного комитета по борьбе с расизмом, сообщал официальный сайт ФИФА. Теперь же матч против Бенфики снова вовлек игрока в скандал.
- Конфликт между игроками начался после того, как Винисиус провокационно отпраздновал гол перед фанатами Бенфики. В итоге бразилец пожаловался на Престианни из-за вероятно расистских выкриков.
- Судья остановил матч на 10 минут. ведь Винисиус хотел бойкотировать игру. Позже УЕФА открыл производство по этому инциденту, а самого игрока Бенфики отстранил на ответный матч.
- При этом Престианне не было выдвинуто никаких официальных обвинений, дисквалификацию выписали "до выяснения обстоятельств". В 1/8 финала Реал будет противостоять Манчестер Сити.