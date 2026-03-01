Команда Альваро Арбелоа смогла пройти Бенфику в 1/16 финала. Главным действующим лицом в этих играх стал Винисиус Жуниор, сообщает The Telegraph.

По теме Моуринью принял неожиданное решение после супергола Трубина Реалу: оставит ли Жозе Бенфику

Как ФИФА будет бороться с расизмом?

Бразилец забил в обеих встречах, но при этом попал в громкий скандал. Винисиус обвинил игрока Бенфики Джанлуку Престианни в расистских оскорблениях.

После этого инцидента ФИФА рассматривает возможное нововведение в правила футбола. Организация хочет ввести наказание для игроков, которые прикрывают рот, чтобы скрыть оскорбительные выкрики в адрес соперников.

За такое нарушение футболисту могут показать желтую или красную карточку. ФИФА хочет ввести это правило до конца апреля, чтобы оно уже действовало на чемпионате мира-2026.

Толчком для рассмотрения этого вопроса стало именно поведение Престианни в моменте с Винисиусом. Аргентинец отрицает обвинения в расизме, но при этом в том эпизоде он прикрыл рот рукой.

Что известно о скандалах с Винисиусом?