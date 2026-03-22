Марія розповіла цю історію під час виступу в Україні у розмові зі стендаперкою Лерою Мандзюк. Відео з виступу опублікували в соцмережі Threads.
Дивіться також ФІФА вирішила змінити правила футболу через расистський скандал із Вінісіусом
Яка історія трапилася з Єфросиніною та Реалом?
Вона розповіла, що проживала на 21 поверсі готелю, коли стала свідком цікавої події.
За словами Єфросининої, поки вона чекала на рецепції на організаторку, перед готелем припаркувався автобус футбольного клубу Реал, який згодом виявився гостями цього ж готелю.
Наступного дня телеведуча їхала на сніданок ліфтом із 21 поверху. За її словами, приблизно на 13 поверсі в ліфт зайшла пара літніх людей, дідусь видав "пердон", а бабуся вибачилася німецькою.
В районі десь приблизно 7 поверху цей дід видає "пердон",
– розповідає ведуча.
Марія відразу зрозуміла, що вони з Німеччини і що для них це нормально. Пара вийшла в спа-зоні, на другому поверсі.
Найцікавіше сталося на першому поверсі, коли двері ліфту відчинилися: там виявилося восьмеро гравців Реала. Телеведуча відразу пояснила, що це не вона, на що спортсмени лише спокійно сказали "окей" і пересунулися в іншу кабіну.
Що відомо про Марію Єфросиніну?
- Окрім роботи на телебаченні, Єфросиніна активно займається соціальними проєктами і благодійністю.
- За інформацією Forum Kyiv, вона є почесною Послом доброї волі Програмою ООН з питань народонаселення в Україні й ініціювала масштабні благодійні ініціативи та фонди, що підтримують жінок і дітей, зокрема ті, що постраждали через війну.
- Фонд "Маша" під її керівництвом реалізує програми психологічної підтримки, реабілітації та допомоги, і здобув міжнародне визнання за просування гендерної рівності.
Протягом останніх років Єфросиніна активно висвітлює соціальні теми у своєму блозі, підтримує ініціативи з психологічної допомоги українцям під час війни.