Марія розповіла цю історію під час виступу в Україні у розмові зі стендаперкою Лерою Мандзюк. Відео з виступу опублікували в соцмережі Threads.

Яка історія трапилася з Єфросиніною та Реалом?

Вона розповіла, що проживала на 21 поверсі готелю, коли стала свідком цікавої події.

За словами Єфросининої, поки вона чекала на рецепції на організаторку, перед готелем припаркувався автобус футбольного клубу Реал, який згодом виявився гостями цього ж готелю.

Наступного дня телеведуча їхала на сніданок ліфтом із 21 поверху. За її словами, приблизно на 13 поверсі в ліфт зайшла пара літніх людей, дідусь видав "пердон", а бабуся вибачилася німецькою.

В районі десь приблизно 7 поверху цей дід видає "пердон",

– розповідає ведуча.

Марія відразу зрозуміла, що вони з Німеччини і що для них це нормально. Пара вийшла в спа-зоні, на другому поверсі.

Найцікавіше сталося на першому поверсі, коли двері ліфту відчинилися: там виявилося восьмеро гравців Реала. Телеведуча відразу пояснила, що це не вона, на що спортсмени лише спокійно сказали "окей" і пересунулися в іншу кабіну.

Що відомо про Марію Єфросиніну?