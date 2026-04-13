В сборной России оконфузились заявлением о женщине, которая переписала историю футбола

В воскресенье, 12 апреля, стало известно, что в клубе Унион исполняющей обязанности главного тренера назначена Мария-Луиза Эта. Это первый случай, когда мужскую команду из столицы Германии в одном из топ-5 европейских чемпионатов возглавит женщина.

Эта новость также привлекла внимание в России, где ее активно обсудили. Экс-футболист сборной России Александр Мостовой резко раскритиковал назначение Мари-Луизы Эты главным тренером немецкого клуба, о чем сообщают российские СМИ.

Что сказал Мостовой о назначении Эты тренером клуба?

По его словам, футбол существенно отличается от других видов спорта, поскольку в нем "можно делать все, что угодно", а современные тенденции часто больше связаны с "хайпом и лайками", чем с реальной логикой спортивных решений.

Мостовой поставил под сомнение эффективность такого назначения, отметив, что не видит, как оно может быть успешным в профессиональном мужском футболе.

Он считает более уместным развитие женского футбола отдельно от мужского, подчеркнув: "Есть женский футбол – пусть туда и идут".

Честно, мне смешно. Вот видите, как футбол отличается от других видов спорта – можно делать все, что хочешь. Ну, глупость, просто смешно! Нынче время хайпа, лайков. Как это назначение может быть успешным? Женщина приходит в мужскую профессиональную команду. Пусть мне кто-то объяснит, как это сработает. Где логика? Есть женский футбол, пусть туда и идут,

– сказал Мостовой.

Что известно о назначении Марии-Луизы Эти?