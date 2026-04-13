Ця новина також привернула увагу в Росії, де її активно обговорили. Ексфутболіст збірної Росії Олександр Мостовий різко розкритикував призначення Марі-Луїзи Ети головною тренеркою німецького клубу, про що повідомляють російські ЗМІ.

Що сказав Мостовий про призначення Ети тренеркою клубу?

За його словами, футбол суттєво відрізняється від інших видів спорту, оскільки в ньому "можна робити все, що завгодно", а сучасні тенденції часто більше пов'язані з "хайпом і лайками", ніж із реальною логікою спортивних рішень.

Мостовий поставив під сумнів ефективність такого призначення, зазначивши, що не бачить, як воно може бути успішним у професійному чоловічому футболі.

Він вважає більш доречним розвиток жіночого футболу окремо від чоловічого, підкресливши: "Є жіночий футбол – хай туди й ідуть".

Чесно, мені смішно. Ось бачите, як футбол відрізняється від інших видів спорту – можна робити все, що хочеш. Ну, дурість, просто смішно! Нині час хайпу, лайків. Як це призначення може бути успішним? Жінка приходить до чоловічої професійної команди. Нехай мені хтось пояснить, як це спрацює. Де логіка? Є жіночий футбол, хай туди й ідуть,

– сказав Мостовий.

Що відомо про призначення Марії-Луїзи Еті?