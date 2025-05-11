14-летняя художественная гимнастка официально перешла в национальную команду Израиля. Мячина имеет лицензию от Международной федерации гимнастики, поэтому может выступать за новую сборную до 2027 года, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о Мячиной

Мария Мячина воспитывалась в Калининградской школе художественной гимнастики. 14-летняя спортсменка становилась призером регионального турнира "Янтарные звездочки".

О смене гражданства стало известно от руководства Центра художественной гимнастики "Премьера", где тренировалась Мячина. 14-летняя Мария отказалась от гражданства России и больше не будет представлять страну.

К слову. Мария Мячина в 2018 году заняла третье место на турнире в Калининграде по художественной гимнастике в своей возрастной категории.

Переход Марии Мячиной стал возможен благодаря спортивным механизмам Международной федерации гимнастики. Они позволяют изменить спортивную принадлежность, при наличии нужной документации.

Ранее теннисистка Дарья Касаткина также сменила гражданство. Спортсменка отказалась от российского паспорта и теперь выступает под флагом Австралии.