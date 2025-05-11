14-річна художня гімнастка офіційно перейшла до національної команди Ізраїлю. Мячіна має ліцензію від Міжнародної федерації гімнастики, тому може виступати за нову збірну до 2027 року, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про Мячіну

Марія Мячіна виховувалась у Калінінградській школі художньої гімнастики. 14-річна спортсменка ставала призеркою регіонального турніру "Бурштинові зірочки".

Про зміну громадянства стало відомо від керівництва Центру художньої гімнастики "Прем'єра", де тренувалась Мячіна. 14-річна Марія відмовилась від громадянства Росії та більше не представлятиме країну.

До слова. Марія Мячіна у 2018 році зайняла третє місце на турнірі в Калінінграді з художньої гімнастики у своїй віковій категорії.

Перехід Марії Мячиної став можливий завдяки спортивним механізмам Міжнародної федерації гімнастики. Вони дозволяють змінити спортивну приналежність, якщо є потрібна документація.

Раніше тенісистка Дар'я Касаткіна також змінила громадянство. Спортсменка відмовилась від російського паспорта та тепер виступає під прапором Австралії.