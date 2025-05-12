Новая возлюбленная скандального Икарди поделилась обольстительными фото в купальнике

Мауро Икарди после скандального развода с аргентинской моделью Вандой Нарой нашел новую девушку. Нынешняя возлюбленная форварда Галатарасая порадовала поклонников новыми фотографиями.

Мария Суарес привлекла немалое количество внимания обольстительной фотосессией. Возлюбленная Икарди на собственной странице в инстаграме поделилась фотографиями с отдыха, пишет 24 канал.

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Роскошная Мария Суарес

Аргентинская актриса и модель похвасталась выразительными формами и стройной фигурой. Для своего образа Мария выбрала стильный черный купальник.

Яркие фотографии любимой Мауро Икарди поразили поклонников. Девушка получила немало приятных комплиметнов под публикацией.

Мария Суарес поделилась фотографиями с отдыха / Фото из инстаграма модели

Напомним, что Марию Суарес связывали с разводом Мауро Икарди и Ванды Нары. Долгое время нападающий Галатасарая скрывал отношения с девушкой.

Интересно, что у новой девушки аргентинца также есть трое детей от предыдущего брака.