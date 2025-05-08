Однако, кроме силы, они также демонстрируют нежность и красоту присущую девушкам. 24 канал предлагает Вам посмотреть четверку самых горячих украинских бойцов.

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Марина Мороз

Марина Мороз / Фото из инстаграма бойчихи

Марина Мороз – главная звезда украинского ММА. Девушка выступает в одном из самых престижных промоушенов UFC.

Статистика. Всего Марина Мороз одержала 11 побед и в 6 боях проиграла. В последних трех поединках украинская бойчиха потерпела три поражения.

Мороз начала карьеру в смешанных единоборствах в 2013 году, имея до этого опыт выступлений в боксе. В UFC "Железная леди" дебютировала 11 апреля 2015 года, одержав победу Джоанн Калдервуд и получила награду "Выступление вечера".

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова / Фото из инстаграма бойчихи

Елена Овчинникова за свою карьеру достигла значительных успехов в ММА. "Охотница" одна из самых опытных и титулованных украинских бойцов в смешанных единоборствах.

К слову. Елена Овчинникова начала выступления среди профи в ММА в 2006 году. В смешанных единоборствах Елена имеет в своем активе 12 побед и 6 поражений.

"Охотница" является 14-кратной чемпионкой мира по муай-тай, кикбоксингу и ММА. В 2014 году Елена Овчинникова стала чемпионкой мира WBC по муай-тай в легчайшем весе, а в 2019 в полулегком дивизионе.

12 апреля 2025 года Елена Овчинникова должна была вернуться в октагон. Однако бой украинской бичини был отменен.

Екатерина Шакалова

Екатерина Шакалова / Фото из инстаграма бойчихи

Екатерина Шакалова перспективная украинская бойчиха. Свой путь в боевых искусствах девушка начала в возрасте 13 лет. После чего начала заниматься греплингом и панкратионом, впоследствии став чемпионкой мира.

В смешанных единоборствах Шакалова дебютировала 29 июня 2016 года на турнире Road To WWFC 22, одолев Анну Байденко. В декабре 2023 году Екатерина впервые выступила на Bellator.

Интересно. Екатерина Шакалова за свою карьеру провела 10 поединков. За это время украинская бойчиха одержала восемь побед и потерпела два поражения.

В 2025 году на престижном турнире PFL World Tournament Екатерина Шакалова заменила Тайлу Сантос в четвертьфинале. В результате украинка уничтожила Джулиану Веласкес и пробилась в полуфинал соревнований.

Елена Колесник

Елена Колесник / Фото из инстаграма бойца

Елена Колесник начала свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. Украинская бойчиха выступала во многих организациях, а именно Invicta Fighting Championship, Bellator MMA и Professional Fighters League.

Колесник становилась чемпионкой Украины по каратэ и тайскому боксу. В 2010, 2011 и 2014 годах Елена выигрывала Кубок страны по муай-тай, а в 2015 году торжествовала на континентальном первенстве.

Статистические данные. Елена Колесник провела 16 боев в ММА. На счету "Кэннон" 9 побед и 6 поражений. Один поединок завершился без результата.

В 2024 году Елена Колесник должна была драться на Bellator MMA. Однако украинка не смогла провести поединок из-за травмы.